سفاح الغربية يكذب محاميه: لست مريضًا نفسيًا واعترافاتي صحيحة

الغربية- مروة شاهين:

فاجأ المتهم "عبد ربه موسى"، المعروف إعلاميًا بسفاح الغربية، هيئة محكمة جنايات المحلة الكبرى اليوم الأربعاء، بتأكيده على صحة اعترافاته السابقة بقتل 5 سيدات، قائلًا: "أنا لست مريضًا نفسيًا، واعترافاتي تمت بكامل إرادتي دون ضغط من أحد".

كما نفى المتهم ادعاءات محاميه الذي شكك في قواه العقلية وطالب بإجراء كشف طبي عليه، مؤكدًا: "أنا أعلم أن عقوبتي هي الإعدام، وأعترف بجميع الجرائم التي ارتكبتها". وأضاف: "ما قلته أمام جهات التحقيق كان نابعًا من إحساسي بالذنب، فأنا عار على أهلي".

كان الدفاع قد حاول التشكيك في اعترافات المتهم، زاعمًا أنها جاءت تحت تأثير التهديد أو بدافع الشهرة، وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلًا خلال الجلسة.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حكمها بإحالة أوراق المتهم "عبد ربه .م"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الغربية"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. جاء ذلك بعد إدانته بقتل 5 سيدات، وتمزيق جثثهن إلى أشلاء، وإلقائها في مياه نهر النيل.

وخلال المحاكمة، واجهت المحكمة المتهم بتهم قتل الضحايا "س. ع.ا"، "ر. ف. م"، "ف. أ. ف"، و"ع. أ. م"، عمدًا مع سبق الإصرار، باستخدام سكينين وساطورين، وهو ما أقر به المتهم بالتفصيل.

وتعود أحداث الواقعة إلى مارس الماضي، حين عثرت الأجهزة الأمنية على ساق بشرية ملقاة بجانب ترعة الخضراوية في مركز زفتى. وأسفرت التحريات عن توقيف المتهم، الذي اعترف بقتل 5 سيدات بطريقة مشابهة، رغم العثور على جثة واحدة فقط تعود لفتاة من محافظة المنوفية.

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