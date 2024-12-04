بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة.. 50 طالبا في رحلة علمية روحانية بجنوب سيناء- بالصور

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت كلية العلوم بجامعة الملك سلمان الدولية فرع رأس سدر، أول رحلة علمية روحانية لـ 50 طالبا جامعيا للمواقع الأثرية بمدينة طور سيناء، والمزارع النموذجية التابعة لمنطقة تعمير جنوب سيناء، للتعرف على تاريخ المناطق الأثرية، والطفرة التنموية الزراعية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وتضمنت الزيارة دير وادي الطور القديم، وبئر يحيى الاثري، والمزار التاريخي للسياحة العلاجية حمام موسي، ومزرعة 30 يونيو النموذجية، ومشغل وادي الطور لربط الدراسة بالبيئة المحيطة.

ورافق الرحلة العلمية محمد عبد الرحمن، رئيس قرية وادي الطور، وأيمن الفرماوي، مدير عام آثار جنوب سيناء، وهدي منسي، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب المستقبل، ورشا مصباح مدير، إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، ووفد من كلية العلوم جامعة الملك سلمان الدولية.

وقال الدكتور محمد محيي، بكلية العلوم الأساسية بجامعة الملك سلمان الدولية، إن الكلية مهتمة بالتثقيف البيئي والأثري والوعي البيئي والثقافي، وربط المناهج العلمية بالواقع والبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن خطة الجامعة مرتبطة بخطة الدولة بالاهتمام بتنمية سيناء.

وأكد أيمن فرماوي، مدير آثار جنوب سيناء، أنها أول زيارة علمية لموقع دير وادي الطور القديم، مشيرًا إلي أن الآثار تهتم بهذه الرحلات العلمية من أجل رفع الوعي الأثري بالمواقع الأثرية.

وأوضح أن موقع أثار دير وادي الطور يعد من الأماكن الأثرية الهامة الذي يرجع تاريخ بناءه إلى قبل بناء دير سانت كاترين الشهير، مقدمًا شرحًا وافيًا عن الدير للطلاب.

وأضاف محمد عبد الرحمن، رئيس قرية الوادي، أن القرية أصبحت قبلة لاستقبال طلاب وطالبات الجامعات، مشيرًا إلى أن القرية تضم دير الوادي القديم، وبئر نبي الله يحيي، وحمام موسى أيقونة السياحة العلاجية بجنوب سيناء، والذي يمتاز بمياه كبريتية تعالج من الأمراض الجلدية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة هذه المناطق السياحية الهامة.