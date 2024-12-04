الأمم المتحدة تضع تجربة مستشفى أورام الأقصر في الإصدار الثالث من كتاب التكنولوجيا الخضراء

الأقصر- محمد محروس:

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان؛ عن اختيار مشروع كفاءة الطاقة في المستشفى الذي تم نشره في الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء منذ عام؛ لنشره في الإصدار الثالث من كتاب التكنولوجيا الخضراء الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور هانى حسين ، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان؛ إنه تم إطلاق هذا التقدير رسميًا في مؤتمر تغير المناخ COP 29 في أذربيجان، حيث تم تسليط الضوء على مشروع مستشفانا كمثال رائد للإبتكار في تكنولوجيا المناخ في قطاع الرعاية الصحية.



وتقدم المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان؛ بالشكر لفريق المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على جهودهم في الاعتراف بمشروعنا ومنحنا الفرصة لنكون جزءًا من هذه التجربة العالمية.

ومن جانبه تقدم محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان؛ بالشكر لكل العاملين في المستشفى، معربًا عن امتنانه لشركاء النجاح في الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء GGHH ، لدعمهم المستمر في تعزيز المهمة نحو الاستدامة، و تسليط الضوء على جهود شفاء الأورمان في قطاع الرعاية الصحية، قائلا:"نحن فخورون بالمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال الابتكار في خدمات الرعاية الصحية".







