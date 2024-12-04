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محاضرات وورش توعية في جامعة الجلالة احتفالا باليوم العالمي للسكر

03:54 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    جانب من مشاركة الطلاب في الكشف الطبي وتقديم الخدمات لزملائهم ومنسوبي الجامعة
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    الطلاب ومديري البرامج المشاركين في الفعاليات
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    طلاب البرامج والتطبيقات الصحية بجامعة الجلالة
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    فريق طبي من طالبات كلية الطب
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السويس- حسام الدين احمد:

نظّم القطاع الصحي بجامعة الجلالة احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمرض للسكري، وذلك برعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، تحت شعار معا نحو وعي أفضل وصحة مستدامة.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم ندوة علمية وتثقيفية استضافتها كلية العلوم الصحية التطبيقية بمشاركة عمداء الكليات ومدراء البرامج والأكاديميين والمتخصصين في المجال الصحي، وشملت الفعاليات محاضرات علمية، جلسات تثقيفية تناولت أسباب المرض، أنواعه، مضاعفاته، ودور النظام الغذائي الصحي في الوقاية والعلاج، بجانب ورش عمل عملية لتدريب المشاركين على كيفية قراءة نتائج قياسات السكر والسكر التراكمي.

وجرى تنظيم العديد عدة أنشطة توعوية والخدمات الصحية المجانية، بالتعاون بين كليات القطاع الصحي بالجامعة، وشركات متخصصة في المجال الطبي، إذ سعت الاحتفالية لتحقيق عدة أهداف رئيسية منها؛ رفع الوعي حول مرض السكري من حيث أسبابه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب والعاملين بالجامعة على الفحص المبكر للسكري والسكر التراكمي.


مع تقديم استشارات طبية وتغذوية للمصابين بمرض السكري، مما يعزز من نشر ثقافة الوقاية خير من العلاج من خلال التغذية الصحية وممارسة الرياضة.

شهدت الفعاليات تقديم خدمات صحية مجانية مثل قياسات مجانية للسكر والسكر التراكمي، ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، بجانب مشاركة 6 فرق متنوعة من طلبة القطاع الصحي في نقاط ارتكاز بالجامعة لنشر الوعي وقياس السكر والضغط.


كما تم توزيع استبيانات على المشاركين لقياس مدى رضاهم عن الفعاليات من خلال رفع الوعي المجتمعي بمرض السكري، وأكدت النتائج الأولية على تحقيق أهداف الاحتفالية، مع إشادة واسعة بالتنظيم والشراكات المجتمعية.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام جامعة الجلالة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأكيدا لدورها الريادي في خدمة المجتمع من خلال التكامل بين التعليم الأكاديمي والعمل الميداني.




السويس جامعة الجلالة اليوم العالمي للسكر
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