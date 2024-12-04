سفاح الغربية: أنا راضي بالإعدام.. والقاضي يرد: "اللي زيك لا يستحق الحياة"

الغربية- مروة شاهين:

شهدت محاكمة "عبد ربه .م" المتهم بقتل أربع سيدات في محافظة الغربية والمعروف إعلاميًا بـ "سفاح سيدات الغربية" لحظة مؤثرة، عندما سأل القاضي المتهم في بداية الجلسة: "عاوز تقول حاجة؟"، فأجاب المتهم بهدوء: "اتكل على الله وقول الحكم.. أنا راضي بالإعدام".

لكن رد القاضي جاء قاسيًا، حيث قال: "اللي زيك لا يستحق الحياة.. إنت مجرم فاسد فاجر"، في إشارة إلى بشاعة الجرائم التي ارتكبها المتهم. وقد أثار هذا الحوار العديد من ردود الفعل داخل القاعة، حيث وصف القاضي المتهم بأنه لا يستحق الرحمة بعد ما اقترفه من أفعال وحشية ضد ضحاياه.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حكمها بإحالة أوراق المتهم "عبد ربه .م"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الغربية"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. جاء ذلك بعد إدانته بقتل 5 سيدات، وتمزيق جثثهن إلى أشلاء، وإلقائها في مياه نهر النيل.

كانت بداية القضية في مارس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على ساق فتاة ملقاة بجانب ترعة الخضراوية. وكشفت التحريات عن تورط المتهم، الذي أقر بقتل 5 سيدات، رغم العثور على جثة واحدة فقط تعود لفتاة من محافظة المنوفية.

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