اعترافات صادمة لسفاح الغربية: قتلت زوجتي وهي حامل.. وأول ضحية كانت رضيعة- فيديو وصور

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الغربية- مروة شاهين:

كشف المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الغربية"، خلال جلسة محاكمته أمام الدائرة الأولى بجنايات المحلة الكبرى، تفاصيل صادمة عن جرائمه البشعة التي أودت بحياة 5 سيدات قُطّعت جثثهن إلى أشلاء.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حكمها بإحالة أوراق المتهم "عبد ربه .م"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الغربية"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. جاء ذلك بعد إدانته بقتل 5 سيدات، وتمزيق جثثهن إلى أشلاء، وإلقائها في مياه نهر النيل.

وأفاد المتهم بأنه أنهى حياة زوجته الثانية، رغم أنها كانت "سيدة طيبة وملتزمة بأداء الصلوات"، وكانت حاملاً وقت ارتكاب الجريمة.

كما اعترف بأن أولى ضحاياه كانت طفلة رضيعة تحمل "سكاتة" في فمها، وأن والدته وبّخته بسبب تلك الجريمة، قبل أن يتراجع عن اتهامها بعلاقة غير شرعية مكتفيًا بوصفها بأنها "كانت شديدة وأهلي ناس طيبين".

كما أقر المتهم بمحاولته الانتحار مرتين؛ الأولى عبر الصعود إلى الطريق الدائري والتسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة شخصين، والثانية بفك فرامل سيارته، لكنه نجا في المرتين.

وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهم بالتهم الموجهة إليه، ومنها قتل الضحايا عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكينين وساطورين. واعترف المتهم بتفاصيل ارتكابه للجرائم التي هزت محافظة الغربية.

كانت بداية القضية في مارس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على ساق فتاة ملقاة بجانب ترعة الخضراوية. وكشفت التحريات عن تورط المتهم، الذي أقر بقتل 5 سيدات، رغم العثور على جثة واحدة فقط تعود لفتاة من محافظة المنوفية.

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