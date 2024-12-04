إحالة أوراق سفاح الغربية لمفتي الجمهورية

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الغربية- مروة شاهين:

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حكمها بإحالة أوراق المتهم "عبد ربه .م"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الغربية"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. جاء ذلك بعد إدانته بقتل 5 سيدات، وتمزيق جثثهن إلى أشلاء، وإلقائها في مياه نهر النيل.

وجاء الحكم برئاسة المستشار السيد شكر، وعضوية المستشارين محمد الغريب، حسام عبد الباسط، ومحمد صلاح، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع الطرفين قبل إصدار قرارها بإحالة القضية للمفتي.

قبل بدء جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات المحلة، كشف "عبد ربه. م" المتهم بقتل أربع سيدات في محافظة الغربية والمعروف إعلاميًا بـ "سفاح الغربية" عن محاولتين فاشلتين للتخلص من حياته بعد ارتكاب جرائمه.

وقال سفاح الغربية من داخل قفص الاتهام: "بعد ما ارتكبت الجرائم، حاولت الانتحار مرتين، في إحداهما صعدت للطريق الدائري لأقضي على حياتي، ولكن قائد إحدى السيارات انتبه لي وتوقف فجأة، ما أسفر عن وقوع حادث مروري أدى إلى وفاة أشخاص".

وأشار المتهم إلى شعوره بالندم الشديد على أفعاله، مؤكداً أنه أصبح يعاني من تأنيب الضمير بعد كل ما حدث.

جاءت هذه التصريحات أثناء جلسة محاكمته، حيث لم يخفِ المتهم أسفه العميق على أعماله الوحشية، مؤكداً أنه أصبح في حالة من الندم الشديد على ما اقترفته يداه.

وقال المتهم وهو يبكي خلال مثوله أمام محكمة جنايات المحلة: "أنا عار على أهلي وأغضبت ربنا مع ضحاياى من السيدات". وأضاف السفاح وهو ينتظر النطق بالحكم: "أنا اتجوزت 5 مرات وقتلت 4 سيدات بخلاف زوجتي، وأنا ندمان على كل جرائمي".

ويواجه المتهم اتهامات بقتل أربع سيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام أسلحة حادة، منها سكاكين وسواطير. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليه بعد العثور على جزء من جسد إحدى ضحاياه بترعة الخضراوية في مارس الماضي. وأقر المتهم بارتكاب الجرائم خلال التحقيقات، واعترف بتفاصيلها أمام النيابة.

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