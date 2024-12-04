محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص تظلمات المتقدمين لمشروع "سكن كريم"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قرر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج تشكيل لجنة من الجهات المختصة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية الخاصة بمشروع "سكن كريم"، والتي أجريت في المراكز السبعة المستهدفة بالمحافظة، وهي طما، المراغة، المنشاة، جرجا، البلينا، ساقلتة، ودار السلام.

وأوضح "سراج" أن اللجنة ستقوم ببحث ودراسة كافة التظلمات، على أن تُعرض نتائج أعمالها على المحافظ خلال خمسة أيام من بدء عمل اللجنة.

ولفت محافظ سوهاج إلى أن باب التظلمات سيُفتح أمام المواطنين خلال الفترة من غدًا الخميس الموافق 5 ديسمبر وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 9 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن جميع الطلبات الفائزة بالقرعة قد خضعت للفحص من قبل الوحدات المحلية المعنية، دون تدخل من أي جهة، وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية.