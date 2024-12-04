"زفاف يجمع القلوب".. محافظ المنوفية يتلقى دعوة لمشاركة فرحة عروسين يتيمين (صور)

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المنوفية- أحمد الباهي:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول المناسبة لها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك الفئات وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

ووافق محافظ المنوفية علي صرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي أشمون تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة.

كما تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية دعوة من عروسين يتيمن من دور رعاية مؤسسة الدكتور إسماعيل سلام بزاوية رزين بمنوف وبنات سرس الليان لحضور عقد قرانهم وحفل زفافهم كوكيلاً للعروس، وذلك لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وأشار محافظ المنوفية إلى قبول دعوتهم ومساهمة المحافظة فى تكاليف تجهيز العروسين وحفل الزفاف دعمًا لهم لتوفير حياة أسرية كريمة.

ومن جانبهم قدم العروسين الشكر لمحافظ المنوفية علي قبول دعوتهم وما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عن كاهله ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.