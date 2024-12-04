إجراء 28 جراحة في يومين بمستشفى النجيلة بمطروح للقضاء على قوائم الانتظار - صور

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كتب - محمد البدري:

أجرى الفريق الطبي بمستشفى النجيلة المركزي بمطروح 28 عملية جراحية خلال يومين ضمن جهود القضاء على قوائم الانتظار، فيما أشادت مديرية الصحة بمحافظة مطروح بجهود الفريق الطبي بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزي إنه تم إجراء 28 تدخلا جراحيا فى تخصصات مختلفة شملت 16 تدخل جراحي أنف وأذن وحنجرة، و11 عملية جراحة عامة، بالإضافة إلى تدخل جراحي لاستئصال ورم بالأنسجة الرخوة في المنطقة الأربية.

ضم الفريق الطبي كل من الدكتور أشرف الفقي استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، الدكتور حسام مجاهد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة والمناظير، الدكتور هاني مهاب أخصائى التخدير وفريق تمريض العمليات والداخلى بالتعاون مع فرق مكافحة العدوى والجودة.

وثمن الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح جهود الفريق الطبي بمستشفى النجيلة المركزي في تقديم الخدمات الطبية والعمل على إنهاء قوائم الانتظار.