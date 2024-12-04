بالصورـ أسيوط تطلق مبادرة لإعادة تدوير المقاعد المدرسية المتهالكة

أسيوط ـ محمود عجمي:



وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتعظيم الاستفادة من مخلفات الأخشاب والمقاعد المدرسية المتهالكة، من خلال إعادة تدويرها وإصلاحها للحفاظ على المال العام.



يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في كافة القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط، بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة، أطلقت مبادرة لإصلاح وصيانة المقاعد المدرسية وتدويرها، مشيرًا إلى أن المبادرة تعتمد على التنسيق مع مدارس التعليم الفني بقيادة محمد النمر، مدير التعليم الفني بالمديرية، للاستفادة من الخبرات والتخصصات المتاحة لصيانة وتدوير الديسكات والمقاعد المدرسية في جميع مدارس المحافظة، لإعادة استخدامها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ، مدير المديرية بمتابعة عمليات صيانة المقاعد الدراسية وتجديدها بعد الانتهاء من صيانتها في إدارة ساحل سليم التعليمية، للحفاظ على بيئة تعليمية سليمة وآمنة وصحية للطلاب. وأكد على أهمية استمرار المبادرة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى ديسكات ومقاعد مدرسية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تساهم في خلق روح التعاون والانتماء لدى الطلاب لمدارسهم، واستغلال وقتهم بشكل مفيد.











