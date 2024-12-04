رغم الأمطار.. إقبال كبير على سوق اليوم الواحد في ميدان المندرة بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد سوق اليوم الواحد بميدان المندرة بحي المنتزه ثان في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك في يومه الأول، رغم الطقس السيئ والأمطار تزامنًا مع نوة قاسم.

ويقام سوق اليوم الواحد بنطاق حي المنتزه ثان يوم الأربعاء من كل أسبوع بميدان المندرة وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وذلك لتوفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إنه جرى التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة.

وأشار بيان صادر عن المحافظة، إلى وجود سيارة خدمات شركة مياه الشرب فضلًا عن تواجد الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.