إبداع يتحدى المستحيل.. ذوو الهمم بالفيوم يفتحون أبواب النجاح والإلهام بإبرة وفرشاة

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الفيوم ـ حسين فتحى:

في محافظة الفيوم، تتجلى قصص ملهمة لأصحاب الهمم الذين نجحوا في تحويل التحديات إلى فرص للإبداع والتميز. بفضل عزيمتهم وإرادتهم، وبدعم من أجهزة الدولة، أصبحوا نماذج مشرقة تتفوق في مختلف المجالات.

منى عيسى، المشرفة على ذوي الهمم بالمجلس القومي للمرأة في الفيوم، تحدثت بفخر عن النجاحات التي حققتها منذ أن بدأت تدريب متحدي الإعاقة في عام 2015. أكدت أن أكثر من 500 فتاة وشاب تلقوا تدريباً في الحرف اليدوية مثل الرسم على الزجاج، النحت، والتطريز، ما مكّن حوالي 300 منهم من إنشاء مشروعات صغيرة تدر دخلاً ثابتاً.

من بين هؤلاء، تبرز سمية حمادة، التي تعاني من إعاقة سمعية وحركية، لكنها استطاعت أن تصبح واحدة من أمهر صانعي حقائب السيدات والفوانيس باستخدام الخرز، وهي منتجات تلفت أنظار السائحين وزوار المعارض.

رشا عزب، إحدى المواهب البارزة في مجال الكروشيه، أبهرت زوار الفيوم بمنتجاتها التي تسوقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أما الشاب محمود كعبوش، فقد تفوق في مهنة تنجيد الألحفة والمراتب، ليصبح صاحب محل مشهور بمدينة الفيوم. وفي مجال الرسم التشكيلي، تتألق سحر شلبي كواحدة من أبرز الفنانات من متحدى الإعاقة، مقدمة لوحات تنبض بالإبداع والتميز.

منى عيسى تؤكد أن دعم الدولة المستمر ساهم في فتح آفاق جديدة لذوي الهمم، لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، وليصبحوا منارة أمل وإلهام لكل من يواجه التحديات.