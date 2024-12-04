"أكثر النوات ضراوة لم تُخلق دون حكمة".. 4 فوائد لـ"نوة قاسم" في الإسكندرية- صور

رغم الأمطار.. إقبال كبير على سوق اليوم الواحد في ميدان المندرة بالإسكندرية-

الإسكندرية – محمد عامر:

"رغم صعوبتها إلا أنها لم تُخلق دون حكمة"، هكذا وصفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية نوة قاسم التي ضربت الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأمطار غزيرة ورياح.

وأشارت إدارة السياحة والمصايف عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى 4 فوائد لنوة قاسم وهي إزالة الملوثات التي تتراكم في البحر على مدار السنة، ما يحسن نقاء المياه.

وأوضحت أن حركة الأمواج الشديدة تساعد على إعادة توزيع الرمال، ما يساهم في حماية الشواطئ من التآكل والحفاظ على جمالها الطبيعي.

بينما تعمل الأمطار الغزيرة على تحسين جودة المياه وزيادة مستويات الأكسجين فيها، ما يساعد الكائنات البحرية على النمو والازدهار.

وأكدت المصايف، أن الأمطار الغزيرة والرياح تساعد على تحريك الطبقات العليا من التربة، ما يساهم في تجديدها وزيادة خصوبتها.

وطالبت إدارة السياحة والمصايف المواطنين بالحذر من تأثيراتها السلبية من خلال ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الخروج إلا للضرورة خلال الأيام التي تبلغ فيها النوة ذروتها .

وشددت على القيادة بحذر في الطرق المبللة، وتجنب الطرق المنخفضة حيث تجمع المياه، وعدم الوقوف تحت الأشجار أو بالقرب من الأسوار، فضلًا عن متابعة النشرات الجوية الرسمية للحصول على أحدث معلومات حول حالة الطقس .

يشار إلى أن نوة قاسم أحد أكثر النوات ضراوة، تأتي عادة بدءًا من يوم 4 ديسمبر كل عام، وتستمر غالبًا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.