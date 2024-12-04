اليوم العالمي لذوي الهمم.. قافلة جامعة الإسكندرية تفحص 527 مواطنًا في السيوف- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية قافلة طبية مجتمعية خدمية إلى جمعية التأهيل المهني والاجتماعي بمنطقة السيوف، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

شارك في تنظيم القافلة عدد من أساتذة وأطباء كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والمعهد العالي للصحة العامة، ومعهد البحوث الطبية، وكليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والعلوم، فضلًا عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأشار الدكتور تامر عبد الله، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، إلى أن تنظيم القافلة جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وأكد أهمية هذه القوافل في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، وتعزيز التواصل والتنسيق بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني الذي يشارك في هذه الفعاليات.

وأوضح عبد الله، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 527 حالة من نزلاء الجمعية وأهالي المنطقة في تخصصات الجلدية والأطفال والأنف والأذن والنساء والتوليد والعظام والباطنة والأسنان.

وأضاف أنه جرى توفير الأدوية المجانية وتحويل الحالات الذين استدعت حالتهم التوجه إلى المستشفيات الجامعية، وتقديم استشارات مجانية في التخصصات الطبية المختلفة، وتنظيم ندوات توعية صحية.

وشملت القافلة تنفيذ ورش فنية متنوعة تتواكب مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم لاكتشاف الموهوبين موسيقياً وفنياً وورش عمل عن بعض التطبيقات التكنولوجية المساعدة لذوي الهمم، ومسرح عرائس للأطفال.