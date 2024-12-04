بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الغنايم المركزي لضمان جودة الخدمات

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية مفاجئة في مستشفى الغنايم المركزي للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زياراته المستمرة للمنشآت الطبية لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية لأهالي المحافظة.

رافق المحافظ في جولته اللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشؤون الإدارة العامة للمكتب الفني، ومحمود ياسين، رئيس مركز ومدينة الغنايم، والدكتورة هبة عبدالوهاب زارع، مساعد مدير مستشفى الغنايم المركزي لشؤون الوقائي.

وتفقد المحافظ خلال جولته قسم الاستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على مستوى الخدمات المقدمة وتواجد الأطقم الطبية. كما زار العيادات الخارجية والمعمل وبنك الدم، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي للتأكد من كفاءة الأجهزة. كما شملت الجولة قسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 5 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وقسم التعقيم المركزي حيث وجه بتشغيل جهاز التعقيم الجديد في أسرع وقت.

واستمع المحافظ، إلى المرضى في قسم الغسيل الكلوي حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة، ووجه بتوفير المستلزمات الطبية الناقصة مثل الشاش والبيتادين لتخفيف العبء عن المواطنين.

أكد محافظ أسيوط، على استمرار دعم المستشفيات لتقديم خدمات علاجية متميزة، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تدخر جهدًا في دعم القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما شدد على ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض في أماكن عملهم والالتزام بالنوبتجيات، لضمان تقديم الرعاية الطبية بشكل لائق.