إنتاج اللحوم والألبان والبيض.. سوهاج تعلن عن فرص استثمارية واعدة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المحافظة، وذلك ضمن خطة استغلال كافة الأصول غير المستغلة.

وأوضح محافظ سوهاج أن الفرص الاستثمارية تتركز في عدة قطاعات حيوية منها الانتاج الداجني والحيواني، والزراعة، والتنمية السياحية، مشيرًا إلى أن طرح تلك الفرص خلال شهر ديسمبر الجاري، والذي سيسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظة.

وقال "سراج" أن من بين أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار بمحافظة سوهاج المشروعات الإنتاجية، وهي مشروع العيساوية لإنتاج البيض، ومشروع الديابات لإنتاج اللحوم والألبان، وإنشاء مجمع تجاري ترفيهي في موقع سينما أوبرا، وإنشاء فندق 5 نجوم بمدينة ناصر في موقع استراحة كبار الزوار، واستغلال مساحة 149 فدانًا بغرب جرجا للاستثمار في الإنتاج الداجني، واستغلال الورش بقرية الحرفيين بأولاد عزاز، والانتفاع بمبنى عمر أفندي بمدينة ساقلتة، وطرح مصنع تدوير القمامة بمركز سوهاج كحق انتفاع.

وتابع محافظ سوهاج أن هذه الفرص جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع التي تساهم في سد الفجوة لاحتياجات المواطنين، من خلال توفير موارد مالية إضافية للمحافظة، كما تسعى هذه المبادرات إلى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة فرص العمل، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.