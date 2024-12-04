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الغربية- مروة شاهين:

شهدت محكمة جنايات المحلة الكبرى مشهداً لافتاً خلال ثاني جلسات محاكمة "عبد ربه. م"، المعروف إعلامياً بـ"سفاح الغربية"، حيث ظهر المتهم وهو يبكي داخل قفص الاتهام، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخلال تواجد الصحفيين لتغطية الجلسة، صرح المتهم بصوت مرتعش: "اعترفت بكل جرائمي ولا أريد استعطاف أحد. أنا أتحمل كل ما فعلته."

ويواجه المتهم اتهامات بقتل أربع سيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام أسلحة حادة، منها سكاكين وسواطير. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليه بعد العثور على جزء من جسد إحدى ضحاياه بترعة الخضراوية في مارس الماضي. وأقر المتهم بارتكاب الجرائم خلال التحقيقات، واعترف بتفاصيلها أمام النيابة.

القضية أثارت صدمة واسعة بين أهالي المنطقة، وتتابع المحكمة الجلسات للنظر في الأدلة والشهادات المتعلقة بهذه الجرائم المروعة.