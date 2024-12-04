قتل 4 سيدات وقطعهن بالساطور.. سفاح الغربية في قفص الاتهام لبدء ثاني جلسات محاكمته- فيديو وصور

الغربية- مروة شاهين:

وصل منذ قليل المتهم "عبد ربه. م"، والمعروف إعلاميا بـ "سفاح الغربية" والمتهم بقتل 4 سيدات، إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى، لبدء ثاني جلسات محاكمته في القضية 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلى شرق طنطا.

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد أحال المتهم "عبد ربه. م" للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل كلا من "س. ع.ا"، "ر.ف.م"، "ف.ا.ف"، "ع.ا.م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن، مستخدماً 2 سكين و 2 ساطور.

تعود أحداث الواقعة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في شهر مارس من العام الجاري، إخطار من مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغاً بالعثور علي ساق خاص بإحدى الفتيات ملقاة علي جانبي ترعة الخضراوية.

وبعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة علي النحو المشار إليه، واعترف أثناء التحقيق بقتله لـ3 فتيات آخرين، بنفس الكيفية، ولم يتم العثور إلا علي جثة فتاة واحدة وهي من محافظة المنوفية،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.