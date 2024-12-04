وكيل تعليم الفيوم يحضر طابور الصباح ويكرم تلميذتين بمدرسة ابتدائية

الفيوم ـ حسين فتحى:

فاجأ الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه الدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية اليوم الأربعاء مدرسة معصرة عرفة الابتدائية التابعة لإدارة إطسا التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة.

وحضر "قبيصي" طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية بالمدرسة، وعقب انتهاء الطابور قام بالمرور على عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية.

وتابع "قبيصي" البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، وناقش تلاميذ الفصل على السبورة للوقوف على مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفوف الأولى، كما تفقد الصف السادس الابتدائي، وحضر حصة رياضيات، وناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ فى مادة الرياضيات.

وخلال الزيارة كرم الدكتور خالد قبيصي التلميذة دينا أحمد جمال حامد - الصف الخامس الابتدائي، والتلميذة خلود أحمد عبدالتواب - الصف السادس الابتدائي، من ذوي القدرات الخاصة بالمدرسة ومنحهم شهادات تقدير، وذلك لتفوقهم العلمي، وإصرارهم على استكمال المراحل التعليمية.



وحفز وكيل الوزارة الطالبتين على التعليم والتعلم، وكلف مدير إدارة المدرسة بضرورة مساعدتهم على التعليم داخل المدرسة، وتوفير سبل الراحة اللازمة والبيئة المناسبة لهم من أجل النجاح والتفوق ومواصلة رحلة التعليم.