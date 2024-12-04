جثة و6 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية ـ ياسمين عزت:

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 6 أشخاص آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقمة بنطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ يشير إلى إصابة 6 أشخاص ومصرع آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقمة بنطاق مركز ههيا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص ومصرع آخر بسبب انقلاب سيارة ربع نقل، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى الأقرب للحادث بينما تم التحفظ على الجثة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تم تحرير المحضر اللازم للواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وتم رفع آثار الحادث.