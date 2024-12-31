إعدام 786 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة وتحرير 67 محضرًا في شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة صحية موسعة في مدينة شرم الشيخ، في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بهدف ضمان توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين والزوار خلال فترة الأعياد.

أوضح مصطفى خليل، القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملة استهدفت 46 منشأة سياحية ومطعمًا بالمدينة، وأسفرت عن تحرير 67 محضرًا، منها 41 محضرًا لعدم الالتزام بمعايير النظافة العامة، و24 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى محضرين بشأن ضبط أغذية ومشروبات منتهية الصلاحية.

كما قامت اللجنة بإعدام 786 كيلو من المواد الغذائية و170 لترًا من المشروبات التي تم ضبطها تحتوي على تغيرات في الخواص الطبيعية، ما جعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية على استمرار حملات التفتيش في مختلف مدن المحافظة لضمان سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للجمهور.