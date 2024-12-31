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افتتاح ممشى بورتوفيق وحادث الجلالة.. أبرز أحداث 2024 في السويس (صور)

11:46 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    الانتهاء من التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية
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    الحزن على وجود اهالي المصابين
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    أهالى الضحايا في انتظار الجثامين
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    اهالي المصابين امام مجمع طبي السويس
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    الانتهاء من تنفيذ الاسوار حول المشروع رقم 1
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    تنفيذ الاسوار بالمشروع في القطعة 1
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    تهشم قوائم الاتوبيس بسبب الحادث
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    توافد الطلاب على مجمع طبي السويس للاطمئنان على اصدقائهم
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    توفير الطعام لاهالي المصابين امام المجمع الطبي
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    خروج جثمان أحد الضحايا
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    سيدات توزع الطعام امام المجمع الطبي
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    صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الجلالة
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    عمارات المنطقة رقم 2
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    قريب أحد المصابين يسجد شاكرا لله بعد تاكده من نجاة دويه من الموت
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    اهالي المصابين في حادث الجلالة امام مجمع السويس الطبي
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    لودر يسحب الاتوبيس من موقع الحادث إلى منطقة الجراج
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    مجمع السويس الطبي)
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    مجمع السويس الطبي
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    لسان بورتوفيق
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    مشروع داره بجوار مدينة النور والتوفيية
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    مشروع داره بالقطعة رقم 2
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    ممشى بورتوفيق قبلة الأسر في السويس
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    اهالي المصابين في انتظار السماح لهم بالزيارة
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السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت محافظة السويس خلال عام 2024 مجموعة من الأحداث المؤثرة التي أثرت على حياة المواطنين، بعضها جاء بالإيجاب، بينما تركت أخرى ذكريات مؤلمة. فيما يلي عرض لأبرز 4 أحداث شغلت الرأي العام بالمحافظة:

افتتاح ممشى بورتوفيق

في 26 أكتوبر الماضي، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ممشى بورتوفيق المطل على المدخل الجنوبي لقناة السويس، بعد إغلاق دام 13 عامًا نتيجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المحافظة في عام 2011.

الممشى ليس مجرد متنزه، بل يحمل ذكريات أهالي السويس منذ عودة المهجرين وافتتاح القناة للملاحة عام 1975. أعيد افتتاحه بناءً على مطالبات مستمرة من الأهالي الذين سعوا لاسترجاع ذكرياتهم المتجددة في هذا المكان المميز.

حادث الجلالة

شهد طريق الجلالة السخنة حادثًا مأساويًا في منتصف أكتوبر الماضي، حيث انقلب أتوبيس يقل طلابًا من جامعة الجلالة، ما أدى إلى وفاة 12 شخصًا وإصابة 12 آخرين.

استمرت المعاناة بعد الحادث، إذ سجل مجمع السويس الطبي وفاة 3 من المصابين في تواريخ متفرقة بين أكتوبر ونوفمبر. بينما تماثل باقي المصابين للشفاء تدريجيًا، وغادر آخر مصاب المستشفى بعد 40 يومًا من الحادث.

طرح أكبر مشروع سكني

في نهاية سبتمبر، أعلن محافظ السويس عن طرح 13,260 وحدة سكنية ضمن مشروع "داره"، الذي يُعد الأكبر منذ إعادة إعمار السويس بعد حرب أكتوبر.

المشروع يضم وحدات سكنية موزعة على ثلاث مناطق، بأسعار تتراوح بين 840 ألف و980 ألف جنيه، مع تسهيلات في السداد. خلال أقل من شهر من الإعلان، نفدت معظم الوحدات، ما يعكس الإقبال الكبير على المشروع.

التأمين الصحي الشامل

في الأول من ديسمبر 2024، أُعلن عن بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، التي تشمل 35 مركزًا طبيًا ومجمع السويس الطبي الجديد، المقام على مساحة 35 ألف متر.

بلغت تكلفة تطوير المراكز والمنشآت الطبية الجديدة 6 مليارات جنيه، ويضم مجمع السويس الطبي 427 سريرًا، بينها 110 للعناية المركزة، و70 للغسيل الكلوي، و54 حضانة للأطفال.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية الدولة 2030 لتحسين الخدمات الطبية، ويُعد الأكبر في منطقة القناة وسيناء، مما يمثل نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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