بالصور.. أهالي المنيا يحتفلون بليلة رأس السنة رغم البرد القارس

الإسكندرية كاملة العدد في ليلة رأس السنة.. الآلاف يحتفلون (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

احتفل العديد من أهالي محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، بليلة رأس السنة الميلادية 2025، في أجواء مبهجة ملأتها الأمنيات بتحقيق الأحلام مع بداية العام الجديد، رغم انخفاض درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية.

شهد ميدان صيدناوي بمحيط كنيسة الأمير تادرس الشطبي تجمعًا كبيرًا، حيث تم تزيين المكان بشجرة كريسماس عملاقة، إلى جانب الغزلان المضيئة والمجسمات الكرتونية التي أضفت أجواء احتفالية للعام الخامس على التوالي. كما تزينت الشوارع بعدد من الأشخاص مرتدين ملابس بابا نويل، يوزعون الحلوى على المارة لإضفاء البهجة.

في الوقت ذاته، نظمت الكنائس حفلات للأطفال، بالإضافة إلى عرض مزود المسيح الذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية.

وتزامنت الاحتفالات مع تعزيز التواجد الأمني في الشوارع الرئيسية والجانبية، خاصة في محيط الكنائس، لضمان الأمن وسلاسة حركة المرور خلال الاحتفالات.