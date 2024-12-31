صحة الشرقية ترفع حالة الاستعداد القصوى مع احتفالات رأس السنة (صور)

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احتفالًا بالعام الجديد.. شباب "ظواهر" يوزعون الهدايا على السياح والمواطنين

الشرقية - ياسمين عزت

أكد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى في منافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة لعام 2025.

جاء ذلك خلال تفقده غرفة الأزمات ومركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي (137) بديوان عام مديرية الشؤون الصحية. واطمأن وكيل الوزارة على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

شملت جولته متابعة قائمة انتظار المرضى والحالات الطارئة بالمستشفيات، والتأكد من سرعة تحويل الحالات الحرجة مثل الرعايات المركزة، الحضانات، حالات الحروق والغسيل الكلوي الطارئة، وحوادث الطرق، بالإضافة إلى توفير أكياس الدم ومشتقاته.

كما ناقش وكيل الوزارة إجراءات العمل على البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة الخاص بتحويل الحالات المرضية، ومدى كفاءة الاستجابة وسرعة التحويل وفقًا للتشخيص الطبي والإمكانات المتاحة بالمستشفيات.

وأكد التنسيق الكامل بين مستشفيات المحافظة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وخاصة للحالات الطارئة التي تتطلب إجراءات طبية دقيقة.