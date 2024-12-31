أوقاف الشرقية تختفل بغرة شهر رجب (صور)

الإسكندرية كاملة العدد في ليلة رأس السنة.. الآلاف يحتفلون (فيديو وصور)

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة غرة شهر رجب 1446 هـ، والتي أقيمت في المجمع الإسلامي الكبير بقرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق.

حضر الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والدينية، بينهم الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، محمد نعمه كُجَك، السكرتير العام المساعد، والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى النائب مجدي عاشور، عضو مجلس النواب، والشيخ سعيد عبد الدايم، مدير منطقة الوعظ بالشرقية، وأهالي القرية.

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، تلتها كلمة للدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، حيث تحدث عن فضل شهر رجب، كونه من الأشهر الحرم التي تتضاعف فيها الحسنات، مشيرًا إلى أهميته في التقرب إلى الله بالطاعات وأعمال الخير.

كما أشار إلى أن شهر رجب يشهد ذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أعظم معجزات النبي الكريم.

هنأ محافظ الشرقية أهالي المحافظة بحلول شهر رجب، داعيًا إلى الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحلي بقيم العمل والإخلاص للمساهمة في بناء الوطن. كما أعرب عن أمله في أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.