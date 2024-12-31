بالورود وعلم مصر.. كنيسة مار جرجس تتزين لاستقبال العام الجديد بكفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تزينت كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالورود وعلم مصر، وذلك لاستقبال العام الميلادي الجديد، وفي ظل احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وأعلنت الكنيسة، اليوم الثلاثاء، استعدادها لاستقبال العام الميلادي الجديد، بالتسابيح والترتيل في سهرة روحية، بينما يقام باكر الأربعاء أول قداس في العام الميلادي الجديد 2025.

وكشفت الكنيسة عن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد يوم الإثنين المقبل احتفالًا بليلة عيد ميلاد المسيح، فيما نوهت الكنيسة بإقامة القداس من الثامنة مساءً ويستمر إلى ما بعد منتصف الليل، واستقبال المهنئين بالعيد لمدة 3 أيام، بداية من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل.

وكان اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، شهد اليوم الثلاثاء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، نائبًا عن رئيس الجمهورية بمحور صبري القاضي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني بكفر الشيخ، والعميد أحمد مجدي، مدير فرع المخابرات العامة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وئام عمارة، وكيل إدارة الأمن الوطني.

كما حضر اللواء الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة هدى الطنباري، والدكتورة جميانة لويس، أعضاء مجلس النواب، ونواب رئيس جامعة كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأعضاء بيت العائلة بكفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والآباء رعاة كنائس كفر الشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.