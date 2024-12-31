الدكتور محمد غنيم في "زيارة ودية" لمحافظ الدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى والمسالك البولية، في زيارة ودية بمكتبه. وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى الشأن العام للمحافظة.

أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أنها مصدر فخر للمصريين، بفضل كوادرها العلمية المتميزة ومكانتها المتقدمة بين الجامعات العالمية.

كما أكد أن الدكتور غنيم يمثل نموذجًا مشرفًا في مجال الطب وزراعة الكلى، ليس فقط في مصر بل في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وأوضح أن مسيرته الحافلة بالإنجازات تجعله مثالًا يُحتذى به في العمل الطبي والمجتمعي.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد غنيم عن امتنانه لاستقبال المحافظ، مقدمًا له التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد وحلول شهر رجب.

وأوضح غنيم أن زيارته كانت لتقديم الإشادة بالمجهودات التي يبذلها المحافظ في تحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات، مشيرًا إلى التحسن الواضح في النظافة والمظهر الحضاري بمدينة المنصورة، فضلًا عن التزامه بالمتابعة اليومية لتلبية احتياجات المواطنين.