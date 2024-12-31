"تعليم الإسماعيلية يُطلق البرنامج التدريبي للدفعة الرابعة من معلمي مسابقة الـ30 ألف معلم"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي الأول للتأهيل التربوي للدفعة الرابعة من المعلمين الجدد المتخصصين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، والذي يُنفذ بإشراف إدارة التدريب بالمديرية بالتعاون مع قسمي تدريب إدارات شمال وجنوب الإسماعيلية.

شهد اليوم الأول للبرنامج انطلاق التدريبات بمشاركة 301 معلم جديد من مختلف التخصصات، توزعوا على 10 قاعات تدريبية مخصصة، على أن تستمر الفعاليات لمدة أربعة أيام، حتى السبت الموافق 4 يناير.

رافق وكيل الوزارة في جولته التفقدية كلٌ من الدكتور سامي فضل، وكيل المديرية، وإسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلاني، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف، مدير إدارة الأمن، وفتحي عبد الفتاح، مدير إدارة المتابعة، بالإضافة إلى إيناس، مدير إدارة التدريب وفريق العمل المشرف من قسمي التدريب بشمال وجنوب الإسماعيلية.

خلال كلمته الترحيبية، عبّر أيمن موسى عن اعتزازه بشباب المعلمين الجدد، مؤكدًا أهمية التدريب والتطوير المهني في تهيئة المعلمين لدورهم في دعم منظومة التعليم المطورة. وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل المعلمين الجدد بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى الارتقاء بجودة التعليم. كما تناول النقاش بين وكيل الوزارة والمعلمين دورهم المحوري في بناء شخصية الطالب المصري المتميز، وتعزيز قيم الرسالة التربوية والقدوة.

يتواصل البرنامج التدريبي التأهيلي التربوي حتى نهاية الأسبوع، يعقبه بدء البرنامج الثاني للتأهيل البدني والذهني يوم الأحد الموافق 5 يناير. وتواصل منظومة تدريب تعليم الإسماعيلية تقديم الدعم والتميز، بما يعكس التزامها بتأهيل الكوادر التعليمية الجديدة بأفضل المعايير المهنية.