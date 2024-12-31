رغم الزينة والأضواء.. أهالي أسوان يغيبون عن احتفالات رأس السنة (فيديو وصور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت شوارع وميادين محافظة أسوان إقبالاً محدودًا من المواطنين للاحتفال برأس السنة الميلادية، على الرغم من تركيب الزينات ولوحات العام الجديد 2025 في معظم الميادين العامة، وتزينها بالإضاءات المختلفة الألوان.

ورغم الجهود التي بذلتها المحافظة لتزيين الأماكن العامة، شهد شارع كورنيش النيل وميدان المحطة وحديقة بلازا غيابًا تامًا للاحتفالات، حيث خلا المكان من المحتفلين، باستثناء أعداد قليلة جدًا، لا تتناسب مع احتفالات رأس السنة.

ويرجح أن تكون الأجواء الباردة التي شهدتها المحافظة بسبب انخفاض درجات الحرارة هي السبب وراء هذا الغياب، بالإضافة إلى استمرار قطع مياه الشرب عن عدة أحياء بمدينة أسوان لليوم التاسع على التوالي، مما أثّر سلبًا على المزاج العام للمواطنين.