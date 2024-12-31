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بالصور.. وزير الخارجية يستقبل المعزيين في شقيقه الأكبر بمسقط رأسه في أسيوط

08:33 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    وزير الخارجية يستقبل المعزيين في شقيقه الأكبر بمسقط رأسه في أسيوط (5)
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    وزير الخارجية يستقبل المعزيين في شقيقه الأكبر بمسقط رأسه في أسيوط (2)
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    وزير الخارجية يستقبل المعزيين في شقيقه الأكبر بمسقط رأسه في أسيوط (3)
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    وزير الخارجية يستقبل المعزيين في شقيقه الأكبر بمسقط رأسه في أسيوط (4)
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أسيوط - محمود عجمي:

حرص الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، على استقبال المعزيين في عزاء شقيقه الأكبر "محمد" بمسقط رأسه بمحافظة أسيوط، الذي يقام حاليًا بدار المناسبات بنادي الشبان المسلمين.

حضر العزاء اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، والدكتور المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر، نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وشوكت صابر، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والأهالي.

وصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى محافظة أسيوط لتلقي العزاء في شقيقه الأكبر الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

وكان أهالي مدينة أسيوط قد شيعوا صباح اليوم الثلاثاء، جثمان شقيق وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، إلى مقابر العائلة بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط، وشارك في التشييع اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط.

وقال مصدر مسؤول بأسيوط إنه تمت تأدية صلاة الجنازة على جثمان شقيق وزير الخارجية، مشيرًا إلى عودة الدكتور بدر عبد العاطي إلى محافظة أسيوط لاستقبال واجب العزاء في شقيقه، والتي من المقرر أن تجري اليوم بدار المناسبات.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أسيوط نادي الشبان المسلمين محافظ أسيوط
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