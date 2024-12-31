جامعة قناة السويس تتابع سير الامتحانات وتحقق إنجازات أكاديمية ومجتمعية متميزة لـ 2024

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ترأس الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم مجلس الجامعة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، ومناقشة أبرز إنجازات الجامعة خلال العام الجاري.

أعلن الدكتور ناصر مندور أن 44,734 طالبًا وطالبة يخوضون امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام في مختلف كليات الجامعة، حيث بدأت امتحانات متطلبات الجامعة في 28 ديسمبر، بينما تنطلق الامتحانات النظرية في 4 يناير.

وأكد على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات، مثل الجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية، وحظر استخدام الأجهزة الذكية داخل اللجان.

وافق المجلس على منح 34 درجة دكتوراه و77 درجة ماجستير، مشيرًا إلى استمرار دعم الجامعة للباحثين في كافة المجالات العلمية والأكاديمية.

أشاد المجلس بجهود الجامعة في إطار مبادرتي "بداية" و"حياة كريمة"، حيث استفاد منها أكثر من 50 ألف مواطن وحالة بيطرية خلال العام. شملت المبادرات 182 حملة توعوية و25 قافلة شاملة قدمت خدمات صحية وبيطرية للمجتمعات الأكثر احتياجًا.

حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية، حيث احتلت المركز الـ22 عربيًا والثامن مصريًا في تصنيف الجامعات العربية لعام 2024.

كما جاءت في المركز التاسع مصريًا بمؤشر البحث العلمي، والعاشر بمؤشر التعليم والتعلم، إضافة إلى إدراجها ضمن 26 جامعة مصرية في تصنيف QS للاستدامة لعام 2025.

اختتم الدكتور ناصر مندور الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على دورهم في انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز مكانتها الأكاديمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.