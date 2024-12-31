وكيل "صحة الإسماعيلية" توجه بتكثيف تطوير التعليم في مدارس التمريض

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجهت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بتكثيف دورات اللغات والبرمجة والتدريب العملي لطلاب مدارس التمريض، بهدف تحسين جودة التعليم وتنمية مهارات الطلاب بما يواكب متطلبات العصر.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها الدكتورة ريم مصطفى بمدرسة تمريض المستقبل، حيث رافقتها الدكتورة رنا صفوت، مدير إدارة التدريب والمدارس.

خلال الجولة، التقت وكيل الوزارة بالطلاب والمعلمين، هنأتهم بالعام الجديد، واطمأنت على توافر متطلبات العملية التعليمية، مع حثّ الطلاب على الاجتهاد في الدراسة والتدريب العملي لتحقيق التميز.

أشادت وكيل الوزارة بالأنشطة الطلابية التي يتم تنفيذها داخل معمل المدرسة، وأوصت بضرورة تفعيل الإشراف العام عليها لضمان جودة التعليم وتحقيق أهداف العملية التعليمية.

تأتي هذه الجهود ضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لضمان انتظام الدراسة في مدارس التمريض والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المقدم للطلاب.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة عدد من القيادات، منهم الدكتورة نورهان عادل، وكيل إدارة التدريب، والدكتورة شيماء صلاح، مدير إدارة المراجعة الداخلية، والدكتور رضا سعيد، مدير مكتب الدعم الفني، إلى جانب أماني أحمد محمد، موجهة المدارس، وهناء علي فرج، مسؤول المدارس.

تؤكد هذه الجهود التزام مديرية الصحة في الإسماعيلية بتطوير التعليم بمدارس التمريض، ليتمكن الطلاب من المساهمة في تعزيز كفاءة القطاع الصحي بالمحافظة.