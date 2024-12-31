"عايشين في سلام ومحبة".. وكيل مطرانية كفر الشيخ يوجه رسالة للعالم

كفر الشيخ - إسلام عمار

أكد القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، خلال كلمته في احتفال عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس في مدينة كفر الشيخ، على رسالة السلام والمحبة التي تعيشها مصر.

وقال القمص بسطوروس: "نرسل رسالة لكل العالم أننا نحب بعضنا البعض، ونعيش في سلام وأخوة. مصر ستظل دائمًا في أيدٍ أمينة بإرادة شعبها ووحدته وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

شهد الاحتفال اللواء د. علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ نائبًا عن رئيس الجمهورية، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى جانب عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

استقبل الوفود المشاركة نيافة الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة، بالإضافة إلى القمص بطرس بسطوروس وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلام.