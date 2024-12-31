بالصور- محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفالات بعيد الميلاد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، نائبًا عن رئيس الجمهورية بمحور صبرى القاضي بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطنى بكفرالشيخ، والعميد أحمد مجدي، مدير فرع المخابرات العامة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وئام عمارة، وكيل إدارة الأمن الوطني.

واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة هدى الطنباري، والدكتورة جميانة لويس، أعضاء مجلس النواب، ونواب رئيس جامعة كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وأعضاء بيت العائلة بكفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والآباء رعاة كنائس كفرالشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.