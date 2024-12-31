لجنة لتقنين أوضاع المخيمات والكامبات السياحية بمنطقة سرابيط الخادم في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة لزيارة منطقة سرابيط الخادم السياحية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتقنين أوضاع المخيمات والكامبات السياحية بها، تمهيدًا لوضعها على الخريطة السياحية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا توجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بشغيل المنطقة سياحيًا من خلال تقنين الوضع طبقًا للشكل القانوني الذي يضمن حق الدولة والمواطن معًا.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن اللجنة قامت برفع المساحات لعدد 2 من المخيمات السياحية بالمنطقة، تمهيدًا لتقنين الوضع القانوني لهم، والي يؤهل المنطقة لتكون على خريطة السياحة العالمية والمحلية.

وأكد أنه سيجري عرض الرفع المساحي على لجنة التسعير لتحديد سعر المتر بالمنطقة لوضعها على خريطة، وإخطار المواطنين بها، إضافة إلى إخطار أصحاب المخيمات بالمسندات والأسعار الخاصة بعملية التقنين.

وكان قد التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالمشايخ المسؤولين عن منطقة سرابيط الخادم و معبد حتحور، بحضور رئيس مدينة ابو زنيمة، للاستماع ومناقشة المقترحات والتحديات التي قد تواجه المنطقة لتنشيط السياحة بها.

ووجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات وإزالة أية معوقات لتشغيل المنطقة سياحيًا، وذلك في إطار سيادة القانون والحفاظ على ممتلكات الدولة، والتيسير على المواطنين افتح فرص عمل لأهالي المنطقة، لتنشيط السياحة والترويج السياحي لكافة المقاصد السياحية بجميع مدن المحافظة.

جدير بالذكر، أن منطقة "سرابيط الخادم" التابعة لمدينة أبو زنيمة من أهم المناطق الأثرية في جنوب سيناء لما تحويه من نقوش أثرية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى والحديثة، وكذلك لما كشف بها من النقوش المعروفة بالنقوش السينائية والتي تعتبر أصل الأبجدية الحديثة.

ويوجد بها معبد سرابيط الخادم هو معبد حتحور ويوجد فوق جبل سرابيط الخادم على ارتفاع 800 متر تقريبا، ويبعد عن مدينة أبو زنيمة نحو 40 كيلو متر ، و المعبد ويقع في منطقة سرابيط الخادم على بعد 10 كيلو شمال غرب منطقة وادي مغارة،

والمنطقة تحتوي على مناجم الفيروز والتي تعتبر شاهد على مهارة المصري القديم في التعدين واستخراج الأحجار الكريمة..