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إعلان أسماء طلاب القليوبية الفائزين في معرض العلوم والهندسة

04:01 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

المهندس أيمن عطية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم، أسماء الطلاب الفائزين من أبناء القليوبية الفائزين في ختام معرض المحافظة للعلوم والهندسة، الذي أقيم بمجمع هيئة الشبان العالمية ببنها، بحضور المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية و مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والمستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية.

أشار محافظ القليوبية، أن المعرض ضم 63 مشروعا وابتكارات للطلاب في عدة مجالات هي الهندسة الميكانيكية والطاقة والعلوم والنبات، والهندسة البيئية، والبرمجة، والطاقة الكيميائية، والعلوم الطبية، والهندسة الطبية، والكيمياء، الأنظمة المدمجة، وعلوم البيئة والأرض، والروبوتات، والعلوم السلوكية.

أوضح محافظ القليوبية، أن عدد المشروعات الفائزة والمؤهلة في معرض مصر للعلوم و الهندسة للعام الدراسي 2024 - 2025 بلغ 35 مشروعا بينها 18 مشروعا لطلاب المدارس و الادارات المختلفة و17 مشروعا من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بإجمالي 65 طالب وطالبة كالتالي:

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المهندس ايمن عطية معرض العلوم والهندسة أسماء طلاب القليوبية
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