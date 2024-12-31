محافظ المنوفية يعلن برفع درجة الاستعداد تزامنًا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

المنوفية- أحمد الباهي:

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، توجيهات مشددة لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية، والاستجابة الفورية لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتعامل الفوري معها والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وذلك تزامنا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيدة، بما لا يعكر صفوها.

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ، وشن حملات مكثفة للنظافة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع القمامة والأتربة بالمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمتابعة المستمرة بهذا الشأن والمرور على الحدائق والمتنزهات العامة لتوفير الأجواء المناسبة لقضاء الأعياد في جو من البهجة والسرور.

وفي ذات السياق، أكد محافظ المنوفية على ضرورة رفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مكلفًا وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالاستمرار في تشديد الحملات التفتيشية والتموينية بنطاق المحافظة للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لضمان توفير احتياجات المواطنين، كما وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعداد التام لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا.

وقدم محافظ المنوفية خالص التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية ومواطني المنوفية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة متمنيًا لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.