لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب الأمطار.. انهيار جزئي لعقار في وكالة الليمون بالإسكندرية- صور

01:50 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انهيار عقار في وكالة الليمون بالإسكندرية (3)
  • عرض 6 صورة
    انهيار عقار في وكالة الليمون بالإسكندرية (4)
  • عرض 6 صورة
    انهيار عقار في وكالة الليمون بالإسكندرية (1)
  • عرض 6 صورة
    انهيار عقار في وكالة الليمون بالإسكندرية (6)
  • عرض 6 صورة
    انهيار عقار في وكالة الليمون بالإسكندرية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية- محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة وكالة الليمون بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب الأمطار والطقس السيئ.

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار أجزاء من عقار قديم بحارة الرحباني متفرع من شارع وكالة الليمون، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم أسقف خشبية وحوائط حاملة، خالي من السكان، وانهيار أجزاء داخلية وسلم العقار دون حدوث أي إصابات.

ووفقًا لحي الجمرك، العقار صادر له قرار إزالة لم ينفذ وجرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية المارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت موجة الطقس السيئ ضرب أحياء الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وعواصف ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

الإسكندرية الأمطار انهيار جزئي لعقار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ الأقصر يلتقى رؤساء المدن والقرى لبحث مستجدات منظومة التقنين

إعلان

إعلان

طريقة استخدام تطبيق "تليفوني telephony" للكشف عن جمارك الهواتف وسداد الرسوم
وفاة السيناريست الكبير بشير الديك
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أجواء شتوية وأمطار رعدية متفاوتة الشدة