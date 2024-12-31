بسبب الأمطار.. انهيار جزئي لعقار في وكالة الليمون بالإسكندرية- صور

الإسكندرية- محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة وكالة الليمون بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب الأمطار والطقس السيئ.

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار أجزاء من عقار قديم بحارة الرحباني متفرع من شارع وكالة الليمون، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم أسقف خشبية وحوائط حاملة، خالي من السكان، وانهيار أجزاء داخلية وسلم العقار دون حدوث أي إصابات.

ووفقًا لحي الجمرك، العقار صادر له قرار إزالة لم ينفذ وجرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية المارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت موجة الطقس السيئ ضرب أحياء الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وعواصف ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك دون تأثير على حركة المرور.