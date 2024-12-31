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وفاة سيدة دهسًا تحت عجلات القطار في الأقصر

01:46 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

عجلات القطار

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الأقصر-محمد محروس:

لقيت سيدة مصرعها دهسًا تحت عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وذلك بمركز إسنا، جنوب المحافظة.

تلقت غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا إخطارا من الأهالي يفيد بوفاة سيدة دهسًا أسفل عجلات القطار، بمزلقان الدير شرق، أثناء محاولتها عبور الطريق.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي لحين استخراج تصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



الأقصر وفاة سيدة عجلات القطار
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