شائعة مرعبة تهز القليوبية.. حقيقة عصابة الأعضاء البشرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أثار مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق بين سكان القليوبية، المقطع المصور تضمن ادعاءً صادمًا حول ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالأعضاء البشرية أعاد للأذهان كوابيس قديمة وأثار الذعر بين المواطنين.

البداية كانت عندما تداول روّاد السوشيال ميديا مقطعًا يظهر فيه شخص يتحدث بثقة عن "نجاح الأجهزة الأمنية في الإيقاع بعصابة تتاجر في الأعضاء البشرية"، معللًا حديثه بمعلومات خطيرة عن زراعة الكلى خارج إطار القانون.

وفي لحظات، امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتساؤلات وصرخات استغاثة: "هل هذا حقيقي؟ هل أصبحت الشوارع غير آمنة؟، لكن سرعان ما جاء الرد من الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، والذي أصدر قرارا بالتحقق الفوري من صحة الفيديو.

وتبيّن أن الخبر قديم يعود لعام 2021، عندما نجحت الأجهزة بالفعل في ضبط عصابة مكونة من 10 أفراد كانت تستغل حاجة بعض المواطنين للمال لاستئصال كُلاهم وزراعتها لمرضى بمقابل مادي، وجرى حينها القبض على المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

بتحريات دقيقة، تم تحديد القائم على نشر الشائعة؛ مدرس يقيم بمحافظة القليوبية، قام بإعادة نشر المقطع لتحقيق مشاهدات وتفاعل، دون مراعاة لحجم الذعر الذي قد يسببه هذا الخبر الكاذب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.