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الحجيرات تبكي من جديد.. شاب يُصاب بطلقة بعد أيام من مقتل أمه برصاصة طائشة في قنا

01:37 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

تعبيرية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب بطلقات نارية، في ظروف غامضة داخل قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة شاب بطلقات نارية داخل قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص إصابة شاب في الثلاثينيات من العمر بطلقات نارية بعد مقتل والدته برصاصة طائشة بشهر تقريبًا، داخل قرية الحجيرات، تم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي تحت الملاحظة الطبية.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

طلقات نارية مستشفى قنا الجامعي الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا رصاصة طائشة
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