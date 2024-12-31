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بسبب الطقس غير المستقر.. رفع حالة الطوارئ في بورسعيد - صور

01:31 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ غير المستقر، ونشاط حركة الرياح، وسقوط الأمطار.

كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس الغير مستقرة .

في سياق متصل، تنعقد الشبكة الرئيسية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار الساعة، وذلك للتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

محب حبشي محافظ بورسعيد الطقس السيئ سقوط الأمطار
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