حفرة عميقة تهدد منازل العلوة.. ماذا يحدث في قليوب؟ (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حالة من الرعب عاشها أهالي قرية العلوة التابعة لقرية سنديون بمركز ومدينة قليوب، بعد أن تفاجأ الأهالي بوجود حفرة عميقة تهدد بانهيار المنازل، فهرعوا بإخطار الوحدة المحلية التابعة للقرية.

لجنة فنية لمعاينة هبوط قليوب

جرى على الفور تشكيل لجنة فنية التي انتقلت إلى القرية وتبين من المعاينة أن الحفرة نتيجة انهيار أرضي للتربة نتيجة عوامل بيئية، كما جرى تقييم سلامة المنشآت المجاورة لموقع الهبوط، والتأكد من خلوها من أي أضرار قد تهدد حياة المواطنين.

إخلاء فوري لمنزل

فيما توجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية علي الفور إلى موقع انهيار في التربة بقرية العلوة التابعة لقرية سنديون بمركز ومدينة قليوب.

وفور معاينته للموقع، وجه المحافظ بإخلاء فوري مؤقت لمنزل، حرصًا على سلامة الأسر القاطنة بها، كما وجه بتوفير شقق سكنية بديلة بقرية سنديون لهذه الأسر لحين الانتهاء من معالجة انهيار التربة وردمها والتأكد من سلامة المنشآت المجاورة،حيث سيتم عمل محضر بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمر محافظ القليوبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الانهيار الحادث حفاظا على سلامة المواطنين لحين استكمال لجنه المنشات الآيلة للسقوط، ومعاينة موقع الهبوط والمنازل المجاورة بالمنطقة.

نجاح عملية ردم الانهيار

من جانبها أعلنت محافظة القليوبية، الانتهاء بنجاح من عملية ردم الانهيار الأرضي الذي حدث أول أمس بقرية العلوة التابعة لقرية سنديون بمركز ومدينة قليوب.

وأوضح بيان صادر عن محافظة القليوبية، أن المهندس أيمن عطية، محافظ الأقليم قد تابع عن كثب كافة مراحل العمل، حرصًا منه على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأكدت المحافظة أن فرق العمل المتخصصة قد نجحت في ردم الانهيار الأرضي بشكل كامل وآمن لضمان استقرار التربة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

توفير وحدات سكنية بديلة

وجرى توفير وحدات سكنية بديلة لهم في مكان آمن، وذلك لحين الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتأكد من سلامة منازلهم الأصلية.

وأشاد محافظ القليوبية بجهود كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، والتي عملت على مدار الساعة للتعامل مع هذا الحدث، مؤكدًا أن سلامة المواطنين هي على رأس أولويات المحافظة.

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