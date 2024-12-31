فرق الطوارئ تتمركز في النقاط الساخنة.. تحرك عاجل من "صرف الإسكندرية" لمواجهة مياه الأمطار- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية، لمتابعة جهود الفرق الميدانية والمعدات في التعامل مع الأمطار وموجة الطقس السيئ.

استهل رئيس شركة الصرف الصحي جولته بتفقد منطقة جليم مرورًا بكليوباترا وشارع أبو قير والإقبال وحتى العجمي وأبو تلات والعامرية، للاطمئنان على تصريف المياه من الطرق والمحاور الرئيسية.

وأشاد نافع، بأداء فرق الطوارئ والمعدات الموزعة في النقاط الساخنة، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي بلاغات، مشيرًا إلى توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على مدار اليوم.

ووجه فرق الطوارئ والتمركزات الميدانية بتفقد الطرق المؤدية إلى المدارس والمناطق المحيطة بها، للتأكد من سلامة دخول وخروج الطلاب، وضمان خلو الشوارع من أي تجمعات للمياه تعوق الحركة.

وأكد أهمية استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى لجميع فرق العمل، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي وانسيابية الحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة.

وواصلت موجة الطقس السيئ ضرب أحياء الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وعواصف ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك دون تأثير على حركة المرور.