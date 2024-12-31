بالصورـ محافظ أسيوط يفتتح سوق "اليوم الواحد" بالبداري

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، "سوق اليوم الواحد" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، والذي يقدم سلعًا غذائية وزراعية واستهلاكية ومنتجات متنوعة بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار تنافسية.

وشهد الافتتاح حضور محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المنطقة.

وتفقد المحافظ أقسام السوق، الذي يضم سلعًا غذائية واستهلاكية أساسية، بما في ذلك قسم التربية والتعليم ضمن مبادرة "بنكمل بعض.. معًا لمحاربة الغلاء"، حيث يتم بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه، ومنتجات عسل النحل، ومنتجات مدرسة البداري الثانوية الزراعية، فضلًا عن السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة والحبوب الجافة والشاي والسكر والزيوت والمسلى، وقسم المنظفات وغيرها من المنتجات، والتي تباع بأسعار أقل من الأسواق بنسب تتراوح بين 30% إلى 50%.

وأشاد المحافظ بالتجهيزات والتنظيم المتميز للسوق، والذي تم تخصيص مناطق عرض منظمة للبائعين لتسهيل حركة البيع والشراء، معبرًا عن سعادته بردود فعل المواطنين الإيجابية، الذين أكدوا أن السوق وفر لهم احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأكد أبو النصر على استمرار تنظيم مثل هذه الأسواق في كافة مراكز المحافظة على مدار العام، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل دائم وبأسعار مخفضة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الشركاء من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المشروعات الصغيرة، الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مدعومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.