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الثلوج تطرق الأبواب.. مدينة تسجل درجة حرارة تحت الصفر ليلة رأس السنة

11:13 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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جنوب سيناء - رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء أجواءً شديدة البرودة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى واحد تحت الصفر، وسط توقعات بتساقط الأمطار والثلوج خلال الساعات المقبلة.
أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس غائم جزئي، وكافة المدن تشهد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر يصل إلى حد الصقيع بمدينة سانت كاترين.
وأوضح البيان، أن الرياح تنشط على فترات متقطعة بسرعة لا تتجاوز الـ 28 كيلو مترا في الساعة، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، كما تسير حركة المرور بجميع الطرق الدولية والساحلية بشكل طبيعي.
وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 18 والصغرى 9 ، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 والصغرى 9 ، وفي مدينة طابا العظمى 17 والصغرى 7، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 10 والصغرى 1 تحت الصفر، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 20 والصغرى 13 درجة.

سانت كاترين محافظة جنوب سيناء ليلة رأس السنة طقس غائم
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