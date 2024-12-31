تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس_ حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر حركة تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و959 شاحنة من خلال 11 سفينة تجارية وعبارة.



وقال المركز الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، 426 شاحنة و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 533 شاحنة و 16 سيارة.

وغادر ميناء سفاجا ثلاث سفن اليوم الثلاثاء وهي عمان وأمل وAlcudia Express استقبل الميناء بالامس السفينتين أمل و Alcudia Express وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2400 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2325 راكب بموانيها.