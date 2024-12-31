"كان بيسرق كابلات كهرباء".. كشف غموض العثور على جثة شاب في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر مبلغ باختفائه، في أرض زراعية بمركز اهناسيا غربي بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة "أ. ع.ج"، 32 عامًا، بأرض زراعية في نطاق قرية الدير التابعة لمركز اهناسيا.

تم التوجيه بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، إذ تبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، أن المتوفي تعرض لصعق كهربائي أثناء محاولته وآخرين سرقة كابلات كهرباء من محل العثور على الجثمان، إذ عُثر بجواره على أدوات قطع الكابلات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.