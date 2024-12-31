محافظ الإسماعيلية يتفقد حي ثان في جولة ليلية مفاجئة لإعادة الانضباط

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في خطوة مفاجئة، قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية ليلية مساء اليوم الإثنين، شملت عددًا من المناطق الحيوية في حي ثان بمدينة الإسماعيلية. شملت الجولة ميدان السنترال الرئيسي عند تقاطع شارعي الثلاثيني والمدارس، نهاية شارع شبين والغابة، وشارع العشريني.

وتركزت جهود المحافظ خلال جولته على متابعة مستوى النظافة العامة في المنطقة، والتأكد من إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة. كما تابع أعمال الإنارة العامة في المنطقة، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها للتطوير، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على الطراز المعماري الفريد الذي يميز محافظة الإسماعيلية.

في أثناء الجولة، التقى المحافظ بعدد كبير من المواطنين، واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات المقدمة من الأجهزة التنفيذية. وأكد “جلال” أن المحافظة ملتزمة بتلبية احتياجات المواطنين والعمل على إزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري والطابع المميز لمدينة الإسماعيلية، معربًا عن دعمه للجميع للعمل كفريق واحد لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

